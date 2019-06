Il boato delle Ferrari rovina il Ponte dell’Ascensione

SAANEN-GSTAAD - Boati, motori tirati fino ai 300 km/h e frenate. Il fine settimana lungo dell’Ascensione non è stata un’oasi di pace per i cittadini che abitano nei pressi dell’aerodromo di Gstaad. In pista, nella frazione di Saanen (canton Berna), si sono infatti tenuti i test drive di Ferrari. Che sono durati una settimana.

L’aeroporto si trova in una conca. Il rumore, di conseguenza, rimbomba arrecando disturbo agli abitanti della zona. «Non è possibile - commenta uno di loro a 20 Minuten -. Vengono qui a gareggiare?».

Secondo le testimonianze, i test iniziavano alle 9 del mattino e proseguivano fino alle 18. «Il rumore era insopportabile». I cittadini lamentano inoltre di non avere ricevuto alcuna comunicazione preventiva da parte del Comune.

Uno dei residenti ha preso contatto con l'autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. Uno degli impiegati dell'ufficio gli avrebbe confidato di avere sottovalutato l’evento. Inizialmente pensavano si trattasse solo di un test drive Ferrari, ma è diventato luogo d’incontro per gli appassionati del Cavallino rampante e ha richiamato un’affluenza che non era prevista.

A seguito dei continui reclami, nel corso della manifestazione il percorso presso l’aerodromo è stato accorciato. Ma il rumore non è diminuito.

Il sindaco di Saanen, Toni von Grünigen, non ha per il momento voluto rilasciare dichiarazioni, riservandosi la possibilità di analizzare meglio il caso. Anche l'azienda Ferrari, dal canto suo, non ha voluto commentare le lamentele legate al rumore e al disturbo arrecato.