A Imola è doppietta Red Bull: vince Verstappen

IMOLA - Questa volta il weekend perfetto l'ha firmato Max Verstappen, con la pole ottenuta venerdì, il successo nella prima Sprint Race stagionale e soprattutto nella gara "regina" della domenica, dove ha letteralmente dominato ottenendo pure il punticino per il giro veloce.

Il campione del mondo in carica - dopo un avvio di stagione in chiaroscuro - ha insomma fatto capire alla concorrenza che per la conquista del Mondiale bisognerà fare i conti anche con lui. A rendere perfetta la domenica della Red Bull ci ha pensato l'altro alfiere della scuderia di Milton Keynes: Sergio Perez ha infatti staccato la seconda posizione davanti alla McLaren di Norris. Ai piedi del podio la Mercedes di Russell e l'Alfa Romeo di Bottas.

Corsa "casalinga" abulica per la Ferrari: Leclerc è andato a finire contro le barriere al 54esimo giro quando sentiva profumo di podio, dovendosi infine accontentare della sesta piazza, mentre Sainz è uscito di scena in avvio di gara dopo un tamponamento con Ricciardo. Altro weekend da dimenticare per Lewis Hamilton, che ha concluso la corsa italiana al 13esimo posto.

Grazie ai 34 punti messi in carniere nel fine settimana, Max Verstappen si è portato al secondo posto della classifica piloti accorciando a -27 da Leclerc.

keystone-sda.ch (Guglielmo Mangiapane)