Marquez recupera (lentamente) e sorride

AUSTIN - Una vittoria porta sempre buonumore. Anche se a essa sono legati dolore e qualche brutto pensiero.

La vittoria centrata nell’ultima tappa stagionale del Mondiale di MotoGP ha sicuramente fatto ritrovare il sorriso a Marc Marquez, che ha avuto la conferma di star recuperando competitività e condizione fisica. Il weekend in pista non ha però dato risposte definitive al campione spagnolo, che pur gioendo per il trofeo sollevato non ha nascosto un pizzico di preoccupazione per la sua spalla malandata. «Sto tornando quello di prima ma la strada che devo percorrere è ancora molto lunga - ha raccontato l’iberico - L’osso, a causa del quale sono già finito sotto i ferri tre volte, non è infatti ancora guarito. Ci vuole del tempo. Una nuova operazione? Non è ho bisogno, non ora».

keystone-sda.ch / STF (Eric Gay)