Rossi arranca: «Abbiamo sbagliato tattica»

La prima giornata di prove del Gran Premio di Stiria - sul circuito di Spielberg - non è stato positiva per Valentino Rossi.

«Abbiamo provato qualcosa per migliorare il passo, senza però riuscirci», sono state le parole del Dottore a "Moto.it". «Il mio ritmo non è così male, ma ci sono almeno quattro-cinque piloti più veloci e attualmente non sono nemmeno nei primi dieci. Domani le FP3 diventeranno cruciali per la qualifica, bisogna fare di tutto per stare nei primi dieci. L'utilizzo di una sola gomma nuova? Abbiamo sbagliato tattica, non avremmo dovuto usarla nelle FP2, bensì nelle FP1, quando fa più fresco. Il caldo ci ha sorpreso, negli scorsi giorni non c’era tanta differenza di temperatura tra mattino e pomeriggio».

keystone-sda.ch / STF (CHRISTIAN BRUNA)