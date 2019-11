«Leclerc veloce quanto Vettel e... più intelligente di quanto si pensi»

MARANELLO (Italia) - Sebastian Vettel o Charles Leclerc? Chi deve essere la prima guida della Ferrari nella stagione che verrà? Il giovane in rampa di lancio, affamato ma inesperto, o il vecchio campione, che ne ha viste di tutti i colori ma che forse ha perso smalto?

Chi pensa che una chance vada data al 21enne monegasco è Felipe Massa il quale, forte di un passato lungo, prestigioso e non sempre facile con la Rossa, può parlare sapendo come ragionano a Maranello.

«Essere un pilota della Ferrari non è facile - ha spiegato il brasiliano a motorsport.com - Devi essere pronto a gestire la pressione dei media e dei tifosi, che è molto grande. Charles sta gestendo perfettamente questo aspetto; è un bravo ragazzo ed è più intelligente di quanto si pensi. La Ferrari vuole risultati e di solito non punta su piloti giovani; Leclerc ha tuttavia dimostrato che l’esperienza non è sempre necessaria per lasciare il segno. È veloce quanto Sebastian Vettel ed è sicuramente uno da seguire con attenzione».

keystone-sda.ch/ (Mark Ralston)