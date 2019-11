Marquez, rimontone e cuore (di fratello): «Oggi è il giorno di Alex»

SEPANG (Malesia) – La dolorosa caduta di sabato e il Mondiale già in cassaforte non hanno levato la voglia di combattere a Marc Marquez il quale, undicesimo al via, a Sepang ha centrato uno splendido secondo posto dietro l'inarrivabile e bravissimo Maverick Viñales.

«Sono soddisfatto della mia gara, incredibile dall'inizio alla fine – ha commentato lo spagnolo della Honda - Nei primi giri ho consumato molto per poter risalire e comunque Viñales era molto più veloce e l'unica possibilità per vincere era riuscire a stargli vicino. Ci ho provato ma non c'è stata storia. Oggi comunque è il gran giorno di mio fratello. Sono molto felice per la sua vittoria in Moto2, se lo merita, ha lavorato molto e non è facile essere portare questo cognome. Ma lui è Alex, e ha già vinto due Mondiali».

keystone-sda.ch/STR (AHMAD YUSNI)