Ambrì-Friborgo a forte rischio rinvio

AMBRì - ll campionato di hockey non concede tregua. Non per le partite giocate evidentemente, bensì per quelle rinviate.

Sì perché anche il Friborgo è costretto alla quarantena. Come confermato dal club, i Dragoni hanno infatti riscontrato diversi casi di coronavirus all'interno della squadra.

Il Gottéron dovrebbe scendere in pista venerdì in casa contro il Losanna e sabato alla Gottardo Arena contro l'Ambrì. Ma, a questo punto, le due partite sono a forte rischio. Si attendono sviluppi...

