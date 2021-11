Zurkirchen alle Aquile con Licenza B

GINEVRA - Il Ginevra di Cadieux, alle prese con l'assenza di Gauthier Descloux, corre ai ripari. Le Aquile hanno prelevato con Licenza B dal Kloten Sandro Zurkirchen, che verrà schierato già questa sera contro lo Zugo. Nella corrente stagione, in Swiss League, "Zuri" ha giocato sin qui 11 partite (93.5% di parate).

Brutte notizie invece in casa Losanna, dove Tobias Stephan sarà out per circa 6 settimane. Il forte estremo difensore ha rimediato in allenamento un infortunio ai legamenti di un ginocchio. Ne dà notizia "24 Heures".

Freshfocus/archivio