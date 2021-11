Steso l'Ajoie, l'Ambrì si rialza

AMBRÌ - Non ci sono stati problemi per l'Ambrì contro l’Ajoie, fanalino di coda di National League. Battuti alla prima (4-0) e vittoriosi solo all’overtime a fine ottobre contro gli stessi giurassiani (3-2), i biancoblù non sono questa volta mai stati in pericolo, imponendosi alla fine 2-0. Un successo ideale dopo la pausa delle Nazionali, che fa salire i leventinesi al settimo posto, a +9 dalla riga. Un bel modo pure di onorare Flavio Juri, storico capitano spentosi da qualche giorno.

Già dai primi minuti si è notata la vulnerabilità della difesa degli ospiti. Sia Zwerger (2’) che Kneubuehler (6’ e 7’) hanno avuto ghiotte opportunità per far passare l’Ambrì in vantaggio. Quasi inesistente in attacco, la retroguardia dell’Ajoie ha poi ceduto nel momento sbagliato. Dopo una situazione di powerplay non sfruttata, i padroni di casa sono infatti riusciti a trovare la via del gol grazie al parecchio in forma Bürgler (19’07’’, 1-0).

Una buona notizia per i leventinesi è stata pure quella del gol in powerplay. Burren ha in effetti insaccato il disco dopo meno di quattro minuti nel periodo centrale (23’33, 2-0), alla seconda situazione di superiorità numerica di serata per i ticinesi. Dopo questa rete, di nuovo, l’Ajoie è parso davvero senza argomenti sufficienti per reagire. L’Ambrì ha continuato a fare la partita, rimanendo solido nonostante due situazioni di boxplay.

Nel terzo conclusivo gli ospiti hanno cercato di spingere un’ultima volta, usufruendo pure di un’altra situazione di powerplay, ma sono andati a sbattere su Ciaccio, autore di un meritato shutout. L’unica nota stonata di serata in casa-Ambrì è stata, una nuova volta, la prestazione timida degli stranieri.

I sopracenerini avranno però senz’altro bisogno dei loro cecchini in forma venerdì, alla Cornèr Arena, per il quarto derby stagionale. Intanto però, la squadra di Cereda può godersi la sua undicesima vittoria in ventitré partite di campionato.

Nelle altre due partite di giornata hanno festeggiato il Rapperswil e il Davos. I sangallesi sono andati a imporsi 2-1 alla Tissot Arena di Bienne (Lammer e Forrer). Trascinati da Knak e Nygren, i grigionesi hanno invece regolato 2-0 lo Zugo.

AMBRÌ-AJOIE 2-0 (1-0; 1-0; 0-0)

Reti: 19’07” Bürgler (Kneubuehler, Zaccheo Dotti) 1-0; 23’33’’ Burren (Bürgler, McMillan) 2-0.

AMBRÌ: Ciaccio; Isacco Dotti, Zaccheo Dotti; Burren, Hietanen; Fischer, Fohrler; McMillan, Regin, Kozun; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Zwerger, Grassi, Pestoni; Bianchi, Kostner, Trisconi; Hächler, Dal Pian.

Penalità: Ambrì 3x2', Ajoie 3x2'.

Note: Gottardo Arena, 5’482 spettatori. Arbitri: Tscherrig, Urban, Duarte, Altmann.

Ti-press (Alessandro Crinari)