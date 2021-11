Quattro "svizzeri" convocati dalla Finlandia

HELSINKI - Sono in totale quattro i giocatori finlandesi che militano in National League, a essere stati convocati dalla loro nazionale per la Karjala Cup. Si tratta di Toni Rajala del Bienne, Harri Pesonen del Langnau, così come Sami Vatanen e Valtteri Filppula del Ginevra.

La consueta manifestazione avrà luogo dall'11 al 14 novembre a Helsinki e - oltre ai padroni di casa - prenderanno parte al torneo anche Svezia, Russia e Repubblica Ceca.

keystone-sda.ch (PETER SCHNEIDER)