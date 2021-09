Zero gol fatti in due gare: Ambrì sconfitto malamente

AMBRÌ - Dopo aver perso malamente sabato contro l'Ajoie (0-4), l'Ambrì si è ripetuto - suo malgrado - nella serata odierna alla Gottardo Arena contro il Rapperswil.

I biancoblù sono stati battuti 3-0, mostrando per la seconda partita consecutiva una certa sterilità sotto porta. Per l'occasione l'head-coach Luca Cereda ha deciso di dare fiducia alle stesse linee che sono uscite sconfitte dal confronto diretto contro i neopromossi giurassiani, ma la scelta non è stata premiata.

I padroni di casa sono in ogni caso scesi sul ghiaccio molto tonici ma nel primo periodo, nonostante alcune interessanti occasioni da rete, non sono stati in grado di sbloccare il risultato. Nella seconda frazione i leventinesi hanno abbassato il ritmo e i Lakers ne hanno approfittato. Dapprima Cervenka ha siglato la sua personale doppietta (27' e 32'), dopodiché Eggenberger ha di fatto chiuso i conti al 37'. Nell'ultimo terzo i locali ci hanno comunque provato, ma non sono stati capaci a bucare Nyffeler, che ha così colto un prezioso shut-out.

Dopo i tre successi iniziali, l'Ambrì ha dunque rimediato un'altra batosta morale, che non è di buon auspicio in vista dei prossimi incontri. In classifica la truppa di Cereda occupa momentaneamente la quinta piazza (8 punti), dodici lunghezze in meno della capolista Bienne (20), che è però sceso sul ghiaccio una volta in più.

Domenica prossima l'HCAP sarà di scena alla Vaillant Arena di Davos (ore 15.45).

AMBRÌ - RAPPERSWIL 0-3 (0-0; 0-3; 0-0)

Reti: 27' Cervenka (Rowe, Wick) 0-1; 32' Cervenka 0-2; 37' Eggenberger (Baragano, Zangger) 0-3.

AMBRÌ: Conz; Isacco Dotti, Fora; Burren, Hietanen; Zaccheo Dotti, Fohrler; Kneubuehler, Regin, Kozun; Zwerger, Heim, Bürgler; McMillan, Grassi, Pestoni; Bianchi, Kostner, Trisconi; Hächler; Incir.

Penalità: Ambrì 4x2’; Rapperswil 7x2’.

Note: Gottardo Arena, 5'237 spettatori. Arbitri: Stricker, Mollard; Steenstra, Stalder.

Ti-press (Alessandro Crinari)