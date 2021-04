Bianconeri evanescenti

RAPPERSWIL - Il Lugano è inciampato nella prima trasferta della serie contro il Rapperswil, soccombendo 4-1 in terra sangallese. Privi di Cervenka, i Lakers sono stati in grado di capitalizzare le occasioni da gol avute durante la sfida, il che ha permesso loro di trionfare e riportare la serie in parità (1-1).

Per l’occasione coach Pelletier ha deciso di affidarsi al medesimo schieramento utilizzato in gara-1. Contrariamente a quanto accaduto martedì però, l’avvio dei bianconeri non è stato affatto positivo. Nella prima frazione infatti Chiesa e soci si sono ritrovati sotto di due lunghezze, incassando prima il gol a freddo di Clark (1’15”) e poi il raddoppio di Lehmann (11’46”). Nonostante abbia creato molte più trame offensive – colpendo anche un palo con Boedker – la formazione ticinese non ha saputo essere cinica quanto i suoi avversari, i quali si sono rivelati letali pur avendo avuto poche chance.

Nel periodo centrale la dinamica della sfida non è cambiata: il Lugano ha concluso più volte - non sempre pericolosamente - verso la porta di Nyffeler e ha colpito nuovamente un ferro (questa volta con Fazzini), ma a trovare la rete sono stati ancora i Lakers, che hanno incrementato il loro vantaggio grazie a Egli (28’59”).

Nemmeno nell’ultimo terzo gli uomini di Pelletier hanno trovato una svolta determinante, il che li ha portati a subire anche 4-0 del Rappi siglato da Clark (52’07”). Per lo meno nel finale la squadra ospite ha addolcito il risultato, mettendo a segno il punto del definitivo 4-1 con Arcobello (54’31”).

Ora la serie tra bianconeri e sangallesi si sposterà nuovamente alla Cornèr Arena, dove sabato alle ore 20 avrà luogo gara-3.

RAPPERSWIL-LUGANO 4-1 (2-0; 1-0; 1-1)

Reti: 1’15” Clark (Wick, Schweri) 1-0; 11’46” Lehmann 2-0; 28’59” Egli (Rowe) 3-0; 52’07” Clark (Egli, Wick) 4-0; 54’31” Arcobello (Bertaggia) 4-1.

LUGANO: Schlegel; Wellinger, Heed; Chiesa, Loeffel; Wolf, Nodari; Riva, Zangger; Boedker, Arcobello, Bürgler; Suri, Lajunen, Walker; Lammer, Herburger, Fazzini; Bertaggia, Sannitz, Morini.

Penalità: Rapperswil 5x2’ + 2x10’; Lugano 5x2’ + 1x10’.

Note: St. Galler KantonalBank Arena, zero spettatori. Arbitri: Salonen, Urban, Progin, Steenstra.

