Cade (ancora) il Berna, tutto facile per le due romande

BERNA - Altra sconfitta per un Berna che non ne vuole proprio sapere di uscire dal letargo. Una rete di Inti Pestoni (il momentaneo 1-1) non è bastata agli Orsi, sconfitti 6-3 in casa dallo Zurigo. Gli ospiti si sono costruiti il successo con la doppietta di Lasch e le reti di Prassl, Andrighetto, Rautiainen e Geering. Oltre al ticinese, per i padroni di casa sono andati a segno Moser e Gerber.

Dal canto suo il Ginevra è andato a far la voce grossa a Davos imponendosi per 4-1. A spianare la strada alla Aquile è stato Rod, autore delle prime due reti per i suoi. La vittoria è poi stata messa in cassaforte dai sigilli di Fehr e Winnik. Inutile il gol della bandiera firmato a partita già decisa dall'ex Lugano e Ambrì Kienzle.

Tutto facile anche per il Losanna che, in casa, non ha lasciato scampo al Rapperswil vincendo per 4-1. Di Grossmann, Froidevaux, Conacher e Mémeteau le reti vodesi, di Clark nel finale quella siglata dai sangallesi.

Infine il Langnau ha dato del filo da torcere allo Zugo: alla Bossard Arena la capolista ha vinto "solo" per 3-1 sui Tigers. Per i Tori sono andati a segno Diaz, Hofmann e Kovar, mentre alle Tigri non è bastato il gol di Berger.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)