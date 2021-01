Un punto conquistato per i Ticino Rockets

ZURIGO - Dopo aver battuto il Turgovia (4-3) soltanto qualche giorno fa, i Ticino Rockets hanno conquistato un altro punto importante in trasferta contro i Lions.

C'è però un po' di rammarico fra le fila dei ticinesi, dopo il 3-4 maturato ai rigori. Fino al 59' infatti la truppa di Landry era in vantaggio 3-2. Le reti di Cajka (14'), Romanenghi (41') e Vedova (53') non sono dunque bastate per centrare il quarto successo di questo 2021. I padroni di casa hanno risposto colpo su colpo dapprima con Riedi (22'), poi con Capaul (47) e infine con Graf (59').

In classifica i razzi sono penultimi con 32 punti dopo 34 incontri disputati, soltanto due lunghezze in meno rispetto all'Academy Zug (34), che è però sceso sul ghiaccio una volta in più.