LUGANO - Il derby come aperitivo e la partita della Nazionale come cena. Questo è il programma culinario che attende gli appassionati il prossimo sabato, 14 novembre.

Per esigenze televisive, la National League ha deciso di anticipare l’inizio della stracantonale della Cornèr Arena, che in via eccezionale scatterà alle ore 18. Termine previsto: all’incirca le ore 20. Giusto il tempo per “staccare” un po’ prima dell’inizio di Svizzera-Spagna, valevole per la Nations League.