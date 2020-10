Ambrì ancora al tappeto: i biancoblù restano a mani vuote

AMBRÌ - A caccia dei primi punti dopo le sconfitte incassate contro Berna e Lugano, l'Ambrì ha mancato l'obiettivo ed è stato castigato da un cinico Rapperswil, vittorioso 5-1 alla Valascia.

Con Conz tra i pali e soli tre stranieri arruolabili - Nättinen sarà ancora out una decina di giorni -, i biancoblù hanno iniziato spingendo e mettendo pressione dalle parti di Nyffeler, ma al 4' sono capitolati per mano di Cervenka. Incassato l'1-0 l'Ambrì non si è scomposto, ma ha saputo prontamente reagire e pareggiare i conti al 7'. Con Ness sulla panchina dei cattivi, D'Agostini ha trovato il primo gol di questa regular season con una sassata in powerplay.

Trovato il pari i leventinesi hanno continuato a premere, ma dopo un'ottima incursione di Kostner non andata a buon fine, sono stati i ferri a fermarli. Dopo il palo centrato da Zwerger al 15', D'Agostini (ben imbeccato da Flynn) ne ha colpito uno clamoroso al 18'.

Nel secondo periodo l'inerzia della sfida non è cambiata, con l'Ambrì ad avere le occasioni migliori. Al 25' in shorthanded è stato capitan Bianchi ad avere sul bastone il disco del possibile 2-1, ma il ticinese - servito da Müller - ha fallito una ghiotta chance a tu per tu con Nyffeler.

Ancora pericolosi e vicini al gol con Zwerger al 30', i biancoblù sono stati malamente castigati nel finale di tempo, quando un'incertezza di Hächler ha favorito i sangallesi. Lanciato verso Conz dopo aver recuperato il disco, il giovane Lehmann ha avuto la freddezza di servire Rowe che da ottima posizione ha infilato il 2-1.

Costretti ad inseguire, nel terzo periodo i biancoblù sono calati e hanno peccato d'esperienza, incassando tra il 44' e il 50' i colpi del ko. Il 3-1 lo ha firmato Leandro Profico con una bella conclusione al volo (assist di Cervenka), mentre il 4-1 lo ha siglato Clark in maniera un po' fortunosa. Nel finale, ormai sfiduciati, gli uomini di Cereda hanno incassato anche il 5-1, con il classico gol dell'ex firmato da Lhotak (55').

AMBRÌ - RAPPERSWIL 1-5 (1-1, 0-1, 0-3)

Reti: 3'58" Cervenza (Jelovac) 0-1; 6'52" D'Agostini (Hächler) 1-1; 37'25" Rowe (Lehmann) 1-2; 43'48" Profico (Cervenka, Clark) 1-3; 49'46" Clark (Cervenka) 1-4; 54'22" Lhotak (Wick) 1-5.

AMBRÌ. Conz; Ngoy, Fora; Fischer, Hächler; Pezzullo,Fohrler; Dotti Z.; Horansky, Flynn, D'Agostini; Zwerger, Müller, Rohrbach; Kneubuehler, Novotny, Grassi; Bianchi, Kostner, Trisconi; Goi.

Penalità: Ambrì 2x2' +1x10'; Rapperswil 5x2'.

Note: Valascia 2'287 spettatori. Arbitri: Hebeisen, Piechaczek; Pitton, Gurtner.

Ti-press (Samuel Golay)