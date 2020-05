Problemi alla caviglia, 2-3 mesi di stop

AMBRÌ - Brutte notizie da Ambri: Dominic Zwerger è finito sotto i ferri. Con l’inizio degli allenamenti estivi individuali, l’austriaco ha manifestato un problema tendineo alla caviglia destra. Per evitare ulteriori fastidi o complicazioni in futuro, d’accordo con il club l’attaccante ha optato per l’intervento chirurgico, già effettuato a fine della scorsa settimana. Con tempi di recupero stimati in 2-3 mesi, Zwerger dovrebbe poter essere a disposizione di coach Cereda per la nuova stagione.

Di seguito il comunicato ufficiale del club biancoblù:

“L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che l’attaccante austriaco Dominic Zwerger si è sottoposto con successo venerdì scorso a un intervento chirurgico alla caviglia destra.

L’intervento si è reso necessario per un problema tendineo dovuto a un vecchio infortunio alla caviglia, riacutizzatosi con la ripresa degli allenamenti estivi individuali.

I tempi di recupero per Zwerger sono stimati in 2-3 mesi. Ciò dovrebbe comunque permettere al classe ’96 di fare ritorno completo alle competizioni per l’inizio del campionato 2020/2021. La società leventinese augura a Zwergi un pronto e completo recupero.”

