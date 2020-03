Il Rappi ingaggia Steve Moses

RAPPERSWIL - Con la stagione 2019/20 finita bruscamente agli archivi per l'emergenza coronavirus, a farla da padrone è il mercato con i colpi in vista del prossimo campionato. Il Rapperswil, a questo proposito, ha trovato un accordo biennale con lo statunitense Steve Moses. L'attaccante arriva dallo Jokerit, dove nell'ultima stagione ha messo a referto 18 punti (8 gol) in 45 partite. In KHL, con le maglie di Jokerit Helsinki e SKA San Pietroburgo, ha totalizzato complessivamente 165 punti (85 gol) in 260 presenze. Nel 2015, ai Mondiali, il 30enne ha conquistato una medaglia di bronzo con la selezione a stelle e strisce.

Nel frattempo il Rappi ha comunicato anche il rinnovo di Nando Eggenberger - arrivato nel corso della scorsa stagione del Davos - fino al 2021.