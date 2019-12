«Il derby con l'Ambrì? Per ora penso a quello con il Team Canada»

DAVOS - Quello del Davos è stato un esordio con il freno a mano tirato. Contro il Trinec - squadra che il Team Canada aveva battuto 4-1 - i gialloblù sono parsi poco ispirati, portando a termine una prestazione non certo esaltante. Solo a tratti ieri sera gli uomini di Christian Wohlwend sono riusciti a mettere alle strette i loro avversari...

«Forse eravamo un po' nervosi all'inizio, ma ci sta - le parole del ticinese del Davos Samuel Guerra - Nel secondo e terzo tempo abbiamo iniziato a giocare il nostro sistema, nonostante volessimo proporre un gioco più diretto verso la loro porta. Se i nuovi hanno rallentato i nostri automatismi? Non credo, hanno avuto un paio di giorni per assimilare il nostro gioco e sicuramente la sconfitta non è arrivata per questo motivo».

Ora vi attende il Team Canada... «Da anni Davos-Team Canada viene considerato il derby della Spengler, c'è sempre molta passione attorno a questa gara. Ci sarà sicuramente un bell'ambiente, dovremo controllare un po' di più le emozioni cercando di metterli alle strette sin da subito».

Da ticinese per te potrebbe poi esserci un altro derby... «Sono una persona a cui non piace pensare troppo in là ed ora lasciatemi concentrare sui canadesi. L'Ambrì è comunque una squadra difficile da affrontare. Lottano tantissimo, quando li affronti sai che devi mantenere un ritmo elevato per 60'. Altrimenti...».

keystone-sda.ch (MELANIE DUCHENE)