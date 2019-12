Ricorso respinto, Wingels rimane in tribuna

GINEVRA – Tommy Wingels non sarà in pista questa sera a Langnau.

Il Tribunale sportivo della SIHF ha infatti deciso di respingere il ricorso del Ginevra, che protestava per i due turni di squalifica inflitti al 31enne attaccante statunitense per la carica alla testa portata ai danni di Joël Vermin. Confermata la decisione presa dal giudice unico e già osservata una giornata di stop, il nordamericano dovrà quindi attendere il 2020 per tornare a giocare in campionato.

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)