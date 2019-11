Miranda malato, Fischer chiama Ken Jäger

KREFELD (Germania) - Nuovo cambio per la Nazionale di Patrick Fischer, che questo pomeriggio (ore 16.15) debutterà in Deutschland Cup sfidando la Slovacchia: Marco Miranda ha dato forfait.

Arrivato in rossocrociato per sostituire l'infortunato Jérôme Bachofner, l'attaccante del Ginevra si è dovuto arrendere all'influenza. Al suo posto, per il torneo tedesco, il selezionatore ha convocato il 21enne Ken Jäger, in forza agli svedesi del Västerviks IK. L'ex Davos raggiungerà il gruppo solo nella serata di giovedì.

Keystone (Foto d'archivio)