Niente Lugano, Calle Andersson a Berna o Zurigo

LUGANO - Nella prossima stagione Calle Andersson non vestirà la maglia del Lugano.

Come riportato dalla Neue Zürcher Zeitung, per il 25enne in scadenza di contratto - che ai bianconeri era stato accostato - l'unica opzione al rinnovo con il Berna riguarda la firma con lo Zurigo. Padrone di casa alla PostFinance Arena da metà 2016/2017, il difensore dovrebbe scegliere che strada intraprendere in questa settimana.

In National League, tra Zugo, Lugano e ovviamente Berna, Andersson ha collezionato 236 partite e 105 punti (26 reti).

