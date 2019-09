L'Ambrì porta l'Europa alla Valascia

AMBRÌ - Due buone prestazioni, due sconfitte. La Champions Hockey League dell'Ambrì è fin qui stata poco fortunata e soddisfacente. A Monaco di Baviera contro il Red Bull e a Karlstad contro il Färjestad, i biancoblù hanno onorato al meglio il prestigioso impegno senza tuttavia riuscire a lasciare il segno. Il valore assoluto delle due rivali - ma anche qualche problema e limite - li hanno infatti costretti a masticare amaro. Anzi, a non mangiare proprio.

Il digiuno leventinese potrebbe terminare questa sera (ore 19.45) quando ci sarà una nuova sfida agli svedesi, che questa volta saranno ospiti alla Valascia. E proprio attingendo energie dalla spinta del proprio pubblico - caldo, affezionato e rumoroso pure in trasferta - l'Ambrì potrebbe piazzare il colpaccio. Alla pista sarà prima di tutto una festa. L'aspetto sportivo non è in ogni caso del tutto secondario: in fondo a coach Cereda e ai suoi non interessa solo partecipare.

TiPress (foto d'archivio)