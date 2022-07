"Euroduello" Lugano-Beer Sheva, tutte le informazioni

Cornaredo, 20 anni dopo. Un evento a modo suo storico, per la società bianconera. Non tanto per la ribalta europea sulla quale ha già avuto modo di salire di recente (più precisamente nelle stagioni 2017/18 e 2019/20), bensì perché, dopo l’esilio di Lucerna e San Gallo, l’FC Lugano torna a misurarsi in ambito continentale in casa propria, a Cornaredo, a 20 anni dall’ultima volta (29 agosto 2002), quando venne estromesso dal Ventspils nel primo turno preliminare dell’allora Coppa UEFA (0-3 in Lettonia, successo 1-0 a Cornaredo).