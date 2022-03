«Sono felicissimo, non avrei potuto avere un inizio migliore»

AMSTERDAM - Come nelle favole. Il ritorno di Christian Eriksen, a 287 giorni dal drammatico arresto cardiaco durante gli Europei, è stato uno dei momenti clou del sabato calcistico. Il campione danese, entrato ad inizio ripresa, ha pure trovato la via del gol dopo appena 2’ e al primo pallone giocabile. La sua Danimarca è comunque stata sconfitta dalla forte Olanda (4-2), ma per Eriksen è stata una serata di festa e grandi emozioni.

«Sono felicissimo di essere tornato: mi sento di nuovo un calciatore e non vedevo l’ora - ha commentato il fantasista - Non avrei potuto avere un inizio migliore. Mi sento come se non avessi mai lasciato la nazionale e questo fantastico gruppo. È stato emozionante».

Applaudito da tutti i presenti, per Eriksen l’accoglienza alla Johan Cruijff Arena è stata eccezionale. «L'ovazione del pubblico è stata bellissima. Per me questo stadio è sempre stato speciale».

Ora Eriksen punta ai Mondiali in Qatar e a lasciarsi definitivamente alle spalle l’enorme spavento. «Ogni articolo mi riporta alla mente i ricordi di quel momento, ma non sarà sempre così. Ora si è tornati a parlare anche del calciatore più che dell’uomo».

