Andata degli ottavi di EL: il Leverkusen di Seoane ko a Bergamo

BERGAMO - L'Atalanta di Remo Freuler ha vinto il match d'andata degli ottavi di finale di Europa League, imponendosi 3-2 sul Leverkusen dell'ex allenatore dell'YB Gerardo Seoane.

Subìto il gol di Aranguiz all'11', i bergamaschi hanno trovato un uno-due micidiale fra il 23' e il 25' andando a segno con Malinovsky e Muriel. Quest'ultimo ha poi firmato la doppietta personale realizzando un'altra rete al 49', prima che Diaby accorciasse definitivamente le distanze (63').

Dal canto suo il Barcellona ha letteralmente deluso le aspettative, non andando oltre lo 0-0 casalingo con il Galatasaray. Vincitore di quattro delle ultime otto edizioni, il Siviglia ha invece sconfitto 1-0 il West Ham in virtù della segnatura di Munir El Haddadi.

Nelle altre due partite di serata Braga-Monaco 2-0 e Rangers-Stella Rossa 3-0.

Ricordiamo infine che Lipsia-Spartak Mosca non ha avuto luogo per via dell'esclusione della squadra russa: i tedeschi sono già qualificati per i quarti.

keystone-sda.ch (PAOLO MAGNI)