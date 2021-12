Natale a casa per "O Rei"

SAN PAOLO - Buone notizie per Pelé, che ha ricevuto il semaforo verde per lasciare l'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove ad inizio dicembre era stato ricoverato per un ciclo di cure legate all'operazione a cui era stato sottoposto per rimuovere un tumore al colon.

«Il paziente è in condizioni stabili e continuerà in seguito il trattamento di chemioterapia relativo al tumore rilevato a settembre», si legge nella nota ufficiale dell'ospedale.

KEYSTONE/EPA (IAN LANGSDON)