Toro incornato, continua la corsa dell’Inter

MILANO - L’avversario era organizzato e pericoloso ma l’Inter non si è fatta sorprendere. I nerazzurri hanno chiuso il girone d’andata della Serie A con un successo legittimando, qualora ce ne fosse bisogno, il loro meritatissimo primato in classifica. Contro un Torino pimpante e spavaldo, in casa la truppa di Simone Inzaghi l’ha spuntata “solo” 1-0, spinta da una rete del sempre più convincente Dumfries.

Nelle prime partite del mercoledì, la Beneamata è stata l’unica capace di festeggiare davanti ai propri tifosi. La Roma, per esempio, non ha saputo andare oltre l’1-1 contro la Sampdoria (Shomurodov e Gabbiadini). Il Verona, invece, si è fatto stoppare sull’1-1 dalla Fiorentina (Lasagna e Castrovilli). Peggio hanno fatto il Sassuolo, fattosi sorprendere 0-3 dal Bologna (Orsolini, Hickey e Santander), e il Venezia, in ginocchio 1-3 contro la Lazio (Pedro, Forte, Acerbi e Luis Alberto).

keystone-sda.ch / STF (Luca Bruno)