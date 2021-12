Samp e Venezia, un punto a testa. Vince il Torino

GENOVA - Sampdoria e Venezia, in uno scontro importante in ottica salvezza, si sono divise la posta in palio pareggiando 1-1. Al vantaggio fulmineo trovato trenta secondi da Gabbiadini, per la squadra di Paolo Zanetti ha risposto Thomas Henry all'87'.

Dal canto suo il Torino, in superiorità numerica dal 25', ha sconfitto il Verona con il minimo degli sforzi in virtù del gol di Pobega al 26'.

Nella partita delle 15 Spezia ed Empoli avevano pareggiato 1-1.

keystone-sda.ch (SIMONE ARVEDA)