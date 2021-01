Spal, Ascoli e Virtus Entella sulle tracce dell’attaccante del Lugano

LUGANO - Servono le classiche strette di mano e le firme sui documenti necessari, poi l’avventura di Jens Odgaard a Lugano si chiuderà ufficialmente. Inevitabile che, dopo aver palesato difficoltà e aver collezionato appena sei presenze in Super League, il danese sia destinato a tornare in anticipo al Sassuolo. Il 21enne non rientrerà in ogni caso in neroverde per rimanerci. Gli emiliani stanno infatti imbastendo un nuovo prestito fino a giugno, per permettere all'attaccante di giocare con continuità e, così, riacquistare un po’ del valore perso in Ticino. Radio mercato parla di tre destinazioni possibili, tutte nella Serie B italiana: Spal, Ascoli e Virtus Entella.

Favorita, per i buoni rapporti con il Sassuolo, pare essere la società ferrarese retrocessa in cadetteria al termine della passata stagione. Poi i bianconeri marchigiani. Con i liguri, invece, la trattativa è a uno stato embrionale; si svilupperà solo nel caso in cui con uno degli altri due club non si dovesse concludere.

Ti-press (Alessandro Crinari)