Fare cassa? Un obbligo

BERNA - Lo Young Boys è il club più ricco di Svizzera e sul mercato può fare la voce grossa? Non è del tutto esatto.

I gialloneri possono contare su un budget importante e spesso non hanno rivali in sede di trattativa, questo è vero; pure loro sono tuttavia stati duramente segnati dalla pandemia. Un 2020 economicamente devastante, un'attenzione particolare alle possibili plusvalenze e… una Super League comunque domabile, potrebbero quindi spingere la dirigenza a dare precedenza ai conti societari piuttosto che ai risultati.

In questo “contesto” si colloca la possibile cessione di Jean-Pierre Nsame. Il 27enne (85 reti in 151 presenze totali con l’YB) è infatti stato offerto alla Fiorentina, per un affare che potrebbe fruttare 6-8 milioni di franchi. Arrivato dal Servette nell’estate 2017, l’attaccante camerunense ha le caratteristiche giuste per il gioco di Cesare Prandelli e stuzzica non poco il ds viola Daniele Pradè. L’affare si concluderà? La società toscana vuole investire sul mercato ma non sta battendo solo la pista giallonera. Una stretta di mano non è comunque impossibile: serviranno qualche altro colloquio e l’ovvio tira e molla sul prezzo. Nsame, che si vedrebbe lo stipendio quasi raddoppiato, potrebbe però davvero prendere la via dell’Italia.

keystone-sda.ch / STF (Andrew Medichini)