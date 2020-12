Lugano quasi al completo a Berna: «I pochi gol segnati? Non sono preoccupato»

LUGANO - L'unico dubbio in vista della difficile trasferta di Berna in programma domani è rappresentato dalla presenza o meno di Covilo. Tutti gli altri giocatori saranno infatti a disposizione di Maurizio Jacobacci, fatta eccezione per Guidotti infortunatosi mercoledì a San Gallo.

Come spiegato dal tecnico bianconero il ticinese ha riportato lo stiramento dei legamenti con contusione interna. Si spera di poterlo recuperare nel nuovo anno per la ripresa degli allenamenti in programma il 4 gennaio.

«Giochiamo contro la miglior squadra del campionato e non avremo tante occasioni come capitato contro il San Gallo. Dovremo quindi cercare di sfruttare quelle che ci capiteranno. Mi auguro che ci sarà più determinazione in fase di finalizzazione. I pochi gol realizzati ultimamente? Non sono preoccupato, credo tanto nei miei giocatori. Spero che presto i palloni entrino con più regolarità. Ho tanta fiducia in loro».

Davanti il Mister dovrebbe puntare sulla coppia Gerndt-Odgaard: «Non ho ancora scelto la formazione. Gerndt si è sentito bene ieri in allenamento, Odgaard è al 100% e anche lui potrebbe partire dal primo minuto. Ma anche chi parte dalla panchina potrà essere determinante. Ardaiz? Ci teneva a segnare a San Gallo, mi auguro che la prossima volta prima la butti dentro e poi esulti. A volte si sbagliano dei gol poiché si pensa di aver già segnato...».

TiPress