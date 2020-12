Il Basilea è provvisoriamente secondo

VADUZ - Tre punti in più ma anche tre gare in più del Lugano. Il Basilea si è imposto 2-0 a Vaduz portandosi provvisoriamente al secondo posto in classifica, a due lunghezze dalla capolista YB (i bernesi hanno però disputato due partite in meno).

Dopo un primo tempo senza segnature, la formazione di Ciriaco Sforza ha trovato l'allungo decisivo nel giro di sette minuti: prima Pululu (55') e poi Marchand (62') hanno permesso ai renani - ritrovatisi dopo un avvio di campionato in chiaroscuro - di centrare la terza vittoria di fila.

Dal canto suo la formazione del Principato resta l'ultima della classe, con una lunghezza di ritardo sul Sion.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)