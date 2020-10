Era ricoverato alla Moncucco

LUGANO - Angelo Renzetti pare aver superato la fase più dura e difficile della malattia.

Scoperto di aver contratto il coronavirus al rientro da un viaggio di lavoro in Italia, dal 12 ottobre il presidente del Lugano era stato costretto all'isolamento domiciliare. In seguito però, con l’aggravarsi dei sintomi, si era reso necessario un ricovero alla Moncucco. Come riportato dalla rsi, la degenza in clinica è terminata venerdì, quando il numero uno bianconero è rientrato a casa.

TI-Press (foto d'archivio)