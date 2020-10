BARCELLONA - Ricordate le liti estive, le minacce, i documenti spediti e gli incontri segreti? Tutto ciò non è servito, a Barcellona, per sistemare definitivamente la questione-Messi. Forte di un contratto fino al prossimo giugno, il club ha trattenuto “con le cattive” il calciatore, ma non gli ha fatto cambiare idea. Anzi, secondo Luis Suarez, quella di un addio è ancora una possibilità estremamente concreta.

«Leo al Barcellona anche in futuro? Io credo che sia più probabile che decida di andare via - ha raccontato l’uruguaiano - questo almeno se rimarranno gli attuali dirigenti. Se invece ci sarà un altro consiglio direttivo, allora potrà rimanere. Qualsiasi sarà la sua scelta io lo appoggerò. Credo che il club si sia dimostrato irrispettoso nei confronti di un campione di tale spessore. In società avrebbero dovuto rispettare la sua decisione. Leo ha vissuto una situazione difficile».

keystone-sda.ch / STR (Joan Monfort)