«Higuain? Grande e grosso, ma è sempre per terra»

Dopo un inizio difficile, l'attaccante del Milan Ante Rebic ha finalmente iniziato a segnare anche in Serie A. «So quali sono le mie qualità», ha analizzato proprio Rebic a "Sport Week". «Sono fisicamente forte, veloce, gioco con entrambi i piedi e sono bravo con la testa, nel senso che non mi lascio provocare dagli avversari e provo a rispondere con i gol. Chi mi attacca mi carica. Per quanto riguarda la squadra, abbiamo fatto fatica i primi tre-quattro mesi di questa stagione, ma adesso abbiamo preso la strada giusta e dobbiamo continuare, perché c'è tanta qualità nel gruppo».

L'attaccante rossonero si è poi espresso in merito a Bernardeschi e Higuain. «Higuain? Non mi piacciono quelli come lui che, grandi e grossi, a ogni contatto finiscono sempre per terra e ci restano per tre minuti. La stessa cosa vale per Bernardeschi. Anche Ibrahimovic prende un sacco di botte, ma si rialza subito e senza un lamento, altri piangono invece troppo. Milan? Mi piacerebbe restare».

keystone-sda.ch / STF (Luca Bruno)