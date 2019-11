Multa di 20'000 sterline se in ritardo, di 1'000 se squilla il telefono

LONDRA (GBR) – C'è la multa da 20'000 sterline in caso di ritardo all'allenamento. C'è quella da 2'500 per chi non si presenta in orario alla partenza della squadra nel giorno della partita. Chi non torna a casa con il bus ufficiale dopo un match – senza aver dato una giustificazione con 48 ore di anticipo – deve pagare 5'000 sterline. Ci sono le 500 sterline da sborsare per ogni minuto di ritardo alla riunione della squadra. Ci sono poi, tra le tante sanzioni, pure le 1'000 sterline da versare se, durante un pasto o una riunione, il cellulare si mette a squillare.

Non c'è che dire, Frank Lampard ha scelto di usare il polso di ferro per tentare di gestire uno spogliatoio eterogeneo, nel quale i campioni e i caratteri forti non mancano. I modi dell'allenatore del Chelsea, spiccio e vulcanico come quando si muoveva a centrocampo, stanno però dando i frutti sperati: dopo un avvio altalenante, Willian e soci hanno infatti cambiato marcia e infilato sei vittorie consecutive, grazie alle quali sono saliti al secondo posto della graduatoria di Premier. Il Liverpool è lontano, è vero; ligio alle regole, i durissimi Blues non sono però intenzionati a mollare.

Chelsea's fines list for the 2019-20 season under Lampard revealed

Chelsea's list of internal player fines for this season has been leaked with players turning up late to the start of a training session facing a huge £20,000 payment.

😂😂😂@ChelseaFC #Chelsea pic.twitter.com/N23BKWY6rO — Chelsea Fan Club (@ChelseaFanClu17) November 12, 2019

