L'Arsenal ha deciso: Granit Xhaka non è più il capitano

Start of second half delayed.

Venue: Stadio San Paolo.

Turf: Natural.

Capacity: 60,240.

Referee: Szymon Marciniak (POL).

Assistant referees: Paweł Sokolnicki (POL), Tomasz Listkiewicz (POL).

Fourth official: Tomasz Musiał (POL).

Video Assistant Referee: Pawel Gil (POL).

Assistant Video Assistant Referee: Marcin Borkowski (POL).

MATCH SUMMARY: Napoli beat Salzburg 3-2 on Matchday 3.

They also beat them 3-0 in Naples in March.

Napoli qualify if they win and Genk dont.

Haaland (6 goals) i