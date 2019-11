Il Lugano e Jacobacci sorridono con bomber Maric

LUCERNA - Una doppietta del bomber per caso Mijat Maric ha permesso al Lugano di bagnare con un successo la prima di Maurizio Jacobacci in panchina: Lucerna espugnata 2-1.

Primo, non prenderle. Badare strettamente al sodo per uscire da una situazione complicata. Questa è la nuova filosofia dei bianconeri targati Maurizio Jacobacci. Niente fronzoli, niente ghirigori e... qualche punto – pure brutto, sporco e cattivo – per ingrassare una classifica magra in maniera preoccupante. E questa nuova filosofia è stata subito abbracciata dai ticinesi i quali, alla prima recita con il loro nuovo direttore d'orchestra, sono riusciti a cogliere un successo pesantissimo in quel di Lucerna.

La classica sfida da coltello tra i denti ha premiato il coraggio e la solidità di Baumann e compagni, che hanno tirato una coperta – corta, soprattutto dopo l'uscita di Sabbatini - verso la difesa, rinunciando forse qualcosa in fase offensiva.

A differenza del recente passato però, il Lugano ha saputo dimostrarsi concreto davanti alla porta avversaria, in questo caso difesa da Marius Müller. Maric si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto (non che fosse marcatissimo) e al 58', di testa sugli sviluppi di un angolo, ha piazzato il gol dello 0-1. Il punto ha spaccato la partita, costringendo i padroni di casa a rompere del tutto gli indugi e, nel tentativo di trovare il pari, di sbilanciarsi e concedere spazi agli ospiti. La spinta del Lucerna è stata controllata con attenzione dai bianconeri che poi, al 77', ancora con Maric - ancora di testa – hanno raddoppiato. Fine dei giochi? No. Gli svizzerocentrali sono infatti riusciti a piazzare l'1-2 con Ndiaye (84'). Abbastanza per spaventare Junior e compagni, non per levar loro la gioia del successo.

Il triplice fischio dell'arbitro ha infatti permesso ai ticinesi di tirare un sospiro di sollievo e, con i tre punti guadagnati, di salire all'ottavo posto della classifica, superando lo Xamax (1-1 a Basilea). In un esordio migliore mister Jacobacci non avrebbe potuto sperare.

Nell'altra sfida del pomeriggio di Super League il Servette ha sgambettato a sorpresa lo Young Boys. Eroi di giornata, nel 3-0 granata, Tasar, autore di una doppietta, e Wüthrich.

LUCERNA-LUGANO 1-2 (0-0)

Reti: 58' Maric 0-1, 77' Maric 0-2, 84' Ndiaye 1-2.

LUGANO: Baumann; Lavanchy (69' Obexer), Yao, Daprelà, Maric; Custodio (81' Dalmonte), Vecsei, Sabbatini (32' Lovric), Aratore, Junior; Gerndt.

