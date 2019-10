Celestini esonerato, arriva Jacobacci!

LUGANO - La sconfitta contro il San Gallo è costata carissimo all'allenatore del Lugano Fabio Celestini.

Il presidente Angelo Renzetti ha infatti deciso di esonerare il 43enne per gli scarsi risultati ottenuti in questo primo scorcio di stagione, durante il quale i bianconeri hanno raccolto soltanto due vittorie e quattro pareggi in dodici gare di campionato. Troppo poco, il club ha deciso di voltare pagina per cercare di dare una sterzata alla stagione.

Il numero 1 del club sottocenerino ha già individuato il successore che sarà l'ormai ex Bellinzona Maurizio Jacobacci.

Ecco il comunicato del FC Lugano

"L’FC Lugano comunica che in data odierna Fabio Celestini è stato sollevato dalla guida tecnica della prima squadra. La decisione è caduta dopo aver svolto una profonda analisi della situazione, analisi necessaria dopo le prestazioni della squadra in occasione delle recenti partite di Campionato, Coppa e UEFA Europa League. Il club ringrazia Fabio Celestini per il suo operato e gli augura il meglio per il suo futuro privato e professionale.

La guida della squadra è stata affidata a Maurizio Jacobacci, già allenatore del Sion in Super League e fino ad oggi sulla panchina dell’AC Bellinzona. A tal proposito, l’FC Lugano ringrazia il club granata per averne favorito il passaggio in bianconero.

La società comunica che Jacobacci non rilascerà alcuna intervista fino alla conferenza stampa di presentazione, che coinciderà con quella pre-partita di Lucerna-Lugano. I dettagli sullo svolgimento della stessa saranno comunicati nelle prossime ore".

TiPress