Shaqiri, il caso è chiuso

BERNA - È tornato il sereno fra l’Associazione Svizzera di calcio (ASF) e Xherdan Shaqiri. Il giocatore - 82 presenze con la Nazionale elvetica - ha dichiarato di essere nuovamente a disposizione di Vladimir Petkovic.

A metà settembre Shaqiri - che veste ininterrottamente da una decina d'anni la casacca rossocrociata - non aveva preso parte alle sfide di qualificazione a EURO 2020 contro Irlanda e Gibilterra. La causa era un malcontento del giocatore scaturito dall’infortunio durante la Final Four della UEFA Nations League. «A causa di questo infortunio ho saltato la preparazione per la nuova stagione con il Liverpool», ha dichiarato proprio Shaqiri. «In quelle circostanze non mi sentivo in grado di poter aiutare la Nazionale e - in accordo con la dirigenza della Nazionale - ho rinunciato alla convocazione, concentrandomi sulla mia società, per poter tornare al più presto ai livelli che mi permettono di aiutare la Nazionale. Questa pausa mi serviva e lo scompiglio che ne è scaturito non era voluto. Voglio inoltre chiarire che la mia assenza non ha avuto nulla a che vedere con il ruolo di capitano della squadra».

Dopo la partita contro Gibilterra Pierluigi Tami, direttore delle squadre Nazionali, è viaggiato in Inghilterra per un primo colloquio. «Volevo capire, in un incontro a quattr'occhi, quale fosse il suo punto di vista». Durante un secondo colloquio, pianificato sin dall’inizio, Tami e l’allenatore della Nazionale Vladimir Petkovic, hanno incontrato Shaqiri a Liverpool. Petkovic commenta i risultati dell’incontro di mercoledì, durato due ore, nel modo seguente: «Abbiamo deciso con Xherdan Shaqiri di non rendere pubblici i dettagli riguardanti il contenuto. Xherdan fa parte della nostra squadra. Siamo contenti di poter contare su di lui».

Tuttavia nelle due prossime partite di qualificazione verso l’Europeo - in Danimarca e contro l’Irlanda - Xherdan Shaqiri non ci sarà per un infortunio al polpaccio rimediato la settimana scorsa durante l’allenamento con il Liverpool.

Keystone, archivio