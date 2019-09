Non basta un ottimo Bellinzona: lo Xamax vince di misura

BELLINZONA - Il Bellinzona saluta la Coppa Svizzera a testa altissima. Impegnati al Comunale contro il Neuchâtel Xamax (Super League), i granata sono stati sconfitti 2-1 nel match dei 1/16 di finale.

Generosi, energici e ben organizzai, gli uomini di Jacobacci hanno tenuto testa ai neocastellani, lottando fino al 94' col coltello tra i denti. Attenti in fase difensiva, i granata hanno concesso pochi spazi a Nuzzolo e compagni, che però hanno trovato la via del gol una prima volta al 34'. La rete che ha sbloccato il punteggio porta la firma di Karlen, che dopo una pregevole iniziativa ha trafitto Pelloni da fuori area.

In svantaggio all'intervallo il "Belli" - che milita in Promotion League - non si è perso d'animo, continuando a battagliare con coraggio coi neocastellani. Dopo una rete annullata a Cortelezzi per fuorigioco (52') e il 2-0 firmato da Ramizi (66'), i padroni di casa hanno saputo impensierire a più riprese Minder, sollecitato in particolare da Stojanov. Dopo un'ottima occasione al 72', lo stesso Stojanov al 79' ha siglato di testa il 2-1 che ha infiammato ulteriormente la contesa.

Galvanizzati dal gol (meritatissimo), i granata hanno spinto con costanza, mettendo i brividi ai rivali. In particolare da segnalare un'occasionissima in pieno recupero, con Cortelezzi vicinissimo al punto del pareggio (palo al 92'). Nonostante l'assalto finale il risulto non è però più cambiato, col Ticino che perde anche l'ultima squadra ancora in corsa in Coppa.

BELLINZONA - XAMAX 1-2 (0-1)

Reti: 34' Karlen 0-1; 66' Ramizi 0-2; 79' Stojanov 1-2.