«Per lui eravamo pronti a morire»

BARCELLONA (Spagna) - Samuel Eto'o, ritiratosi recentemente dal calcio giocato dopo una carriera ricchissima di successi, resterà per sempre legato al suo Camerun, al Maiorca, al Barcellona (col quale ha vinto anche due Champions League) e all'Inter, del quale è stato un elemento chiave nello storico Triplete del 2010.

Intervistato dal "Mundo Deportivo", l'ex attaccante ha speso parole al miele per José Mourinho, attualmente senza squadra ma indimenticabile timoniere di quell'Inter.

«Sono stanco di dover difendere José in giro per il mondo e dire a tutti che è una grande persona, è in assoluto uno dei migliori nel mondo del calcio. All'Inter avevamo creato una famiglia ed i meriti erano suoi. Tutti i giocatori sarebbero stati pronti a morire per lui. Ora, a volte, vedo che gli si manca di rispetto. Spesso è così... chi lo merita non ce l'ha. José è tra questi. Quando ho annunciato il ritiro è stato il primo ad avermi scritto. Il primo. Quando ero al Barcellona e sfidavamo il Chelsea non affrontavamo i giocatori, ma Mou».

Eto'o ha poi detto la sua sulla VAR. «Piace a tutti, rende il calcio più pulito».