Niente impresa, Thun eliminato

MOSCA (Russia) - Per questa stagione la gita europea del Thun è terminata. Superati 2-3 in casa la settimana passata, i bernesi non sono infatti riusciti a sorprendere lo Spartak Mosca il quale, davanti ai propri tifosi, ha vinto (2-1) pure la gara di ritorno del terzo turno preliminare di Europa League.

Subito in vantaggio con Glarner, a segno dopo 7', il Thun non ha saputo completare la propria rimonta in un primo tempo giocato con grande attenzione e voglia. Dopo l'intervallo i russi hanno alzato il ritmo e, in meno di 15', hanno chiuso i conti. Ponce prima e Schürrle poi hanno infatti siglato le due reti che hanno azzerato le speranze di Rapp e compagni e hanno deciso l'esito del doppio confronto.

keystone-sda.ch/STF (SERGEI CHIRIKOV)