Lugano prima "casa" di Antonio Conte

LUGANO - Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter. E da allenatore dell'Inter comincerà a guidare il gruppo nerazzurro... a Lugano.

Nell'ultimo, frenetico, scorcio di stagione, la Beneamata si è concentrata sulla rincorsa alla qualificazione alla Champions League, sulla chiusura del rapporto con Spalletti e sui colloqui e la firma con il nuovo mister, il salentino appunto. Tutto ciò ha messo in secondo piano il lavoro estivo che, tra vacanze e impegni vari dei giocatori, scatterà solo a inizio luglio.

In quel periodo, con la Pinetina in ristrutturazione, il 49enne tecnico fischierà e strillerà ai suoi ragazzi sul campo di Cornaredo. L'ufficialità della presenza dell'Inter in Ticino non è ancora arrivata. Fonti interne alla società meneghina ci hanno in ogni caso confermato che tutto è ormai definito. Alloggio, spazi, campi di allenamento... Handanovic e soci si tratterranno alle nostre latitudini per una settimana-dieci giorni, prima di partire per un lucroso Summer Tour asiatico. Il primo match in Estremo Oriente, i nerazzurri lo giocheranno il 20 luglio a Singapore, dove sfideranno lo United.

Keystone (foto d'archivio)