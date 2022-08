Djokovic l’indesiderato perde (tanti) punti

Attualmente numero 6 della classifica ATP anche a causa dei punti non fatti in Australia (fu allontanato dal Paese prima dell’inizio del primo Slam stagionale) e di quelli non incamerati a Wimbledon (a causa della guerra e dell’esclusione di atleti russi e bielorussi gli organizzatori del torneo hanno deciso di non “distribuirne”), entro fine anno il campionissimo di Belgrado potrebbe addirittura scivolare fuori dalla top-10. Non potrà provare a migliorare la sua graduatoria a Montreal o Cincinnati, dato che Canada e Stati Uniti non accettano stranieri non vaccinati e, a meno che non cambi in extremis la legge, non potrà neppure difendere i punti raccolti lo scorso anno agli US Open, quando perse la finale contro Daniil Medvedev.