«Che vinca o che perda in finale, sarò contento»

LONDRA - Non ha gioito perché, da sportivo qual è, la finale l’avrebbe voluta conquistare sul campo. Oltre che sul piano sportivo, il ritiro di Rafa Nadal è comunque stato prezioso, non c’è che dire, per Nick Kyrgios. Le sventure dello spagnolo hanno infatti spinto per la prima volta in carriera l’australiano a una sfida per il titolo in uno Slam e, in più, lo hanno arricchito.