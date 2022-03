Marius “Black” Antonietti è carico: domenica in Piemonte tornerà sul ring

RIVAROLO CANAVESE - Fermarsi? No, non è una parola che appartiene al vocabolario di Marius “Black” Antonietti. Domenica il pugile ticinese tornerà a combattere e sarà impegnato a Rivarolo Canavese (in Piemonte) contro il bosniaco Edis Biberovic. Nei suoi dieci incontri tra i professionisti Marius – che a fine 2021 aveva vissuto una nuova arricchente esperienza a Las Vegas - ha ottenuto otto vittorie (sei delle quali per ko) e due sconfitte.

Il “boxeur” luganese però non ama guardare troppo indietro: «Mi sento pronto, quello di domenica sarà un match sugli otto round, una novità per me. Per arrivare a ottenere dei titoli internazionali bisogna per forza combattere sugli otto round e dunque eccomi qui pronto per il duello. L’avversario? Sappiamo poco di lui, purtroppo non abbiamo trovato tanti video dei suoi combattimenti».

Due parole sulla preparazione a un match così "lungo": «Devo essere sincero, non è cambiata molto rispetto a ciò che faccio di solito. È stata forse soltanto un filo più intensa...».

L’agenda di Marius ha subito alcuni cambiamenti nelle ultime settimane. L'incontro nella sua Lugano, però, è solo rinviato… «Con ogni probabilità il match per il titolo Internazionale lo disputeremo in estate a Lugano, un duello che si svolgerà addirittura su dieci round. Non abbiamo ancora deciso se, fra l'incontro di domenica e quello ticinese, combatterò un’altra volta. Faremo una scelta a tal proposito nelle prossime settimane».

Marius