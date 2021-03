Miglior sportivo ticinese: aperte le candidature

LUGANO - Conclusa l’edizione 2020 del concorso “Miglior Sportivo Ticinese dell’anno”, vinta nettamente dalla velocista Ajla Del Ponte, gli organizzatori informano che sono ora ufficialmente aperte le candidature per l’edizione 2021.

Si tratta di un’iniziativa organizzata da Associazione Aiuto Sport Ticino, in collaborazione con il presenting partner RSI Sport e intende eleggere i migliori sportivi ticinesi dell’anno, ma pure valorizzare e dare visibilità ai talenti (specialmente i giovani) dello sport ticinese.

Ogni persona, società o federazione sportiva può candidare uno sportivo meritevole, per un eventuale inserimento nelle liste di voto, entro il 30 aprile 2021, inviando una email a info@aiutosport.ch. e indicando nome, cognome, anno di nascita, disciplina, risultati più rilevanti ottenuti dallo sportivo negli ultimi mesi ed eventuali obiettivi per l’anno corrente. Maggiori informazioni su www.aiutosport.ch.

Una commissione valuterà in seguito, sulla base dei criteri di valutazione (illustrati sotto), il loro inserimento o meno nelle liste di voto del concorso. Gli sportivi sostenuti dell’Associazione Aiuto Sport Ticino vengono considerati automaticamente e non necessitano di una candidatura ufficiale.

Il regolamento prevede un livello minimo per l’accettazione della candidatura: lo sportivo deve rientrare tra i primi 3 atleti della propria categoria e disciplina a livello nazionale, o per gli sport di squadra è richiesta l’appartenenza al club o all’élite nazionale. Sono previste due categorie: élite e giovani speranze (fino ai 20 anni, quindi fino all’anno di nascita 2002). Il numero massimo di candidati per categoria è di 30 nominativi, così come pure il numero di atleti per disciplina è limitato a due rappresentanti per sesso. In caso di più candidati della stessa disciplina, verrà data la priorità agli sportivi che a livello internazionale hanno ottenuto i risultati maggiori. L’ultimo termine per l’inoltro delle candidature è il 30 aprile ma, se le liste di voto non dovessero essere complete, ulteriori candidati potranno venire considerati fino al 30 giugno.

Palmares: 2020: Ajla Del Ponte (atletica) - 2019: Filippo Colombo (mountain bike) - 2018: Elena Roos (corsa d’orientamento) - 2017 e 2016: Ajla Del Ponte (atletica) - 2015 - 2014: Lara Gut (sci alpino) - 2013: Ilaria Käslin (ginnastica artistica) - 2010 - 2012: Irene Pusterla (atletica) - 2008 – 2009: Lara Gut (sci alpino).

Albo d’oro: Lara Gut (Il regolamento del concorso prevede che il premio di Miglior Sportivo assoluto può venir vinto da uno sportivo al massimo per 4 volte. Raggiunto questo risultato l’atleta in questione riceve un riconoscimento al merito per la carriera sportiva ed entra a fare parte dell’albo d’oro dell’iniziativa).