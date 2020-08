US Open senza (troppe) stelle: «Non è un vero Slam»

NEW YORK - Con gli USA ancora nel pieno della morsa della pandemia, dal 31 agosto a New York scatteranno comunque gli US Open, destinati a vivere un'edizione particolare e sicuramente meno scintillante rispetto al solito. Numerose le assenze, tanti i big - a partire da Nadal, Wawrinka e Federer - che non ci saranno a Flushing Meadows.

Se il tabellone maschile sarà privo di tante stelle, anche in quello femminile mancheranno nomi illustri come quello della numero 1 del mondo Ashleigh Barty e della numero 2 Simona Halep. Al via del Major a stelle e strisce non ci sarà nemmeno la campionessa in carica Bianca Andreescu.

Di questa situazione ha parlato Marion Bartoli, 35enne francese che in carriera ha conquistato una volta Wimbledon (2013). «Penso che chiunque vinca, sia in campo maschile che femminile, non avrà la sensazione di aver vinto davvero gli US Open - ha commentato l'ex tennista ai microfoni di "TennisMajors" - In queste condizioni, con l'assenza di così tanti big, non si potrà dire di aver vinto un vero torneo dello Slam. Chi alzerà il trofeo sarà felice del successo e di aver superato tutte le difficoltà generate da questa situazione, ma non si può parlare di un Major».